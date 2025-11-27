27 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile kritik görüşme: “Ziyareti küresel bağlamda kritik bir zamana tekabül ediyor”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Külliye’de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Papa 14. Leo'yu ülkemizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum… Ziyareti küresel bağlamda kritik bir zamana tekabül ediyor” dedi.