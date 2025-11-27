Papa 14. Leo: "Türkler harika geçmişe sahip"

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Külliye’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Papa 14. Leo, “Nazik karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır… Türkler harika bir geçmişe sahip, iç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı’nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN