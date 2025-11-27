27 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Papa 14. Leo: "Türkler harika geçmişe sahip"
Giriş: 27.11.2025 16:31
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Külliye’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Papa 14. Leo, “Nazik karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır… Türkler harika bir geçmişe sahip, iç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı’nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir” dedi.
