19 yıllık cinayet çözüldü! Öğretmen Akçay’ın katili bulundu

Cumhuriyet Savcısı: Olay gününü hatırlıyor musun?

Şüpheli kadın: Olay günü evdeydim, uyandım.

Cumhuriyet Savcısı: Sen zaten evdeydin uyandığında.

Şüpheli kadın: Evet, uyandım.

Cumhuriyet Savcısı: O zamanki ölen maktul olan kişiyi nereden tanırdın?

Şüpheli kadın: Okulumdan tanıyorum, ortaokul öğretmeni.

Cumhuriyet Savcısı: Sen öğrenci miydin o zaman? (0:16)

Şüpheli kadın: Evet, öğrencisiydim.

Cumhuriyet Savcısı: O şahıs da öğretmen miydi ölen kişi? Tamam, gel geçebilirsin içeriye doğru.

(Bu oda hatırladığın, bu odaya beraber girdiniz. Burası nasıl bir odaydı? İki tane kanepe tarzında koltuğun mu vardı?

Şüpheli kadın: Evet, iki tane vardı.

Cumhuriyet Savcısı: Tamam, buraya beraber geçtiniz.

Şüpheli kadın: Geçtik. Sonrasında tartışmaya başladım.

Cumhuriyet Savcısı: Tartışmanın konusu neydi?

Şüpheli kadın: Tartışmanın konusu benim erkek arkadaşımla ilgili beni tehdit ediyordu.

Cumhuriyet Savcısı: Ne gibi tehdit ediyordu seni?

Şüpheli kadın: İşte ailesine söyleyeceğim, senin ailene söyleyeceğim diye sürekli tehdit ediyordu beni. Ve beni tehdit etmeye başladığı zaman şu alandaydım. Şu yukarıda bir yerde. Boğazıma benim sarıldı. Yani görüşme şansın yok işte, olamaz falan. Ondan sonra ben de böyle canaveriyle ittim.

Şüpheli kadın: Düştü yere. Bu tarafa doğru mu düştü? Ondan sonra ben onun boğazına biraz sarıldım. Evin mutfak kısmı burası. Yani ekmek bıçağı gibi bir şey. (Ondan sonra sadece bacak bölgesine bıçakla vurduğumu hatırlıyorum. Yatar vaziyette.