Başkan Erdoğan: “Savaştan kaçan mağdurlara kapımızı açtık”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Külliye’de ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “Türkiye ziyareti ülkemizin özel konumuna ve ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir… Krizler karşısında sorumluluk alıyor, barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz. 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptık” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN