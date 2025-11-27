Başkan Erdoğan: “Yüzü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Külliye’de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Biz ilhamını çift başlıklı Selçuklu kartalından alan yüzü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz… Türkiye ziyareti ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir… Misafirimizin barış çağrıları da son derece kıymetlidir. Herkes için barış, herkes için huzur” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN