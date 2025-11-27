Başkan Erdoğan: “Aileyi koruyamazsak bireyi de koruyamayız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo ile Külliye’de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “Cenab-ı Allah insanı bir erkek ve bir kadından yaratmıştır… Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız… Hangi inançtan olursak olalım hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz… Dünyaya merhamet nazarıyla baktığımız ölçüde huzur ve barışa doğru yol alabiliriz” dedi.

