Suç örgütünün casusluk ayağı! Hüseyin Gün hangi ajanla ne konuştu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 03:02
Güncelleme:28.11.2025 03:02
İBB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 3 bin sayfalık iddianame İstanbul 40. Asliye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bunula birlikte yargılamaların başlayacağı belirtilirken iddianamenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hukukçu Av. Hadi Dündar, “İstanbul Senin” uygulamasıyla birlikte vatandaşların kişisel verilerinin nasıl yurtdışına nasıl aktarıldığını anlatırken Gazeteci Abdülkadir Selvi ise seçimlere “dijital hile” karıştırıldığı iddialarına ilişkin önemli bilgiler verdi.
