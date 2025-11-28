Seçimlere “dijital hile” karıştı iddiası!.

İBB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 3 bin sayfalık iddianame İstanbul 40. Asliye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bunula birlikte yargılamaların başlayacağı belirtilirken iddianamenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdülkadir Selvi ise seçimlere “dijital hile” karıştırıldığı iddialarına ilişkin önemli bilgiler verdi.