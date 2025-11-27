Başkan Erdoğan: “İsrail ibadethaneleri vuruyor”

27 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 16:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Külliye’de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “İsrail hükümeti aralarında kiliselerin ve camilerin olduğu sivil yerleşim yerlerini bombalıyor… Doğu Kudüs’ün tarihi kimliğine zarar verecek eylemlere karşı birlikte hareket edeceğimize inanıyorum… İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalet; bunun yolu 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümden geçiyor” dedi.
