11. Yargı Paketi Meclis’te! AK Partili Güler: Trafik cezaları caydırıcı olacak

11. Yargı Paketi Meclis’te! AK Partili Güler: Trafik cezaları caydırıcı olacak

Giriş: 27.11.2025 15:12
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Konuya dair açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Suç örgütlerine cezalar artacak. Gençleri hedef alan organize suç örgütleri önlenecek. Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz. Trafik suçlarında cezalar caydırıcı olacak. Trafikte yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Havaya ateş açmanın cezası artacak. Bilişim suçlarıyla daha güçlü mücadele edilecek. Aktif olmayan telefon hattı kapatılacak. 3 yıl daha erken denetimli serbestlik olacak.” dedi.
