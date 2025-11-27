Papa 14. Leo ve Başkan Erdoğan’dan ortak açıklama: Filistin’e en büyük borcumuz adalet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında "Saygıdeğer misafirimiz ve seleflerinin, özellikle Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşıladığımızın bilinmesini isterim. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir" dedi. Papa 14. Leo ise Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye çok önemli bir yerde" ifadelerini kullandı.

