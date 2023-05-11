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Tahıl koridoru zirvesinde 2. gün! Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkilileri bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 09:35
Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den gelen üst düzey yetkililerin İstanbul'daki toplantısı devam ediyor. Dünyanın gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması bekleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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