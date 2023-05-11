Tahıl koridoru zirvesinde 2. gün! Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkilileri bir araya geliyor

Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den gelen üst düzey yetkililerin İstanbul'daki toplantısı devam ediyor. Dünyanın gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması bekleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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