11 Mayıs 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tahıl koridoru zirvesinde 2. gün! Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkilileri bir araya geliyor
Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den gelen üst düzey yetkililerin İstanbul'daki toplantısı devam ediyor. Dünyanın gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması bekleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.