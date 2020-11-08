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Şuşa Ermenistan işgalinden kurtarıldı! Azerbaycanlı çocuğun A Haber'de yürekleri titreten şiiri
Son dakik haberi... Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtarması Azerbaycan'da coşkuytla karşılandı. A Haber ekibi Azerbaycanlı vatandaşların sevinçlerine ortak oldu. Azerbaycanlı bir kız çocuğunun canlı yayında okuduğu şiir yürekleri titretti.
Son dakik haberi... Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtarması Azerbaycan'da coşkuytla karşılandı. A Haber ekibi Azerbaycanlı vatandaşların sevinçlerine ortak oldu. Azerbaycanlı bir kız çocuğunun canlı yayında okuduğu şiir yürekleri titretti.