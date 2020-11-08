08 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İşgalden kurtarılan Şuşa neden kritik önemde? Çoşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş değerlendirme: Bütün Türk dünyasına müjdelemek istiyorum

Son dakika: İşgalden kurtarılan Şuşa neden kritik önemde? Çoşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş değerlendirme: Bütün Türk dünyasına müjdelemek istiyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2020 13:35
Güncelleme:08.11.2020 13:46
Son dakika haberi... Karabağ’ın kalbi Şuşa işgalden kurtarılarak Azerbaycan kontrolüne geçti. Peki Şuşa neden kritik önemde? Şuşa’nın kurtarılmasının ardından bölgede neler olacak?Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karabağ'ın kalbi Şuşa işgalden kurtarılarak Azerbaycan kontrolüne geçti. Peki Şuşa neden kritik önemde? Şuşa'nın kurtarılmasının ardından bölgede neler olacak?Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GÖZ YAŞARTAN TABLOLAR

30 yılı aşkın bir süredir işgal altında bulunan toprağın artık gerçek sahibine teslim edildiği tarihi bir süreçten geçiyoruz. Büyük bir gurur ve keyifle seyrettik. Gerçekten göz yaşartan tablolar.

"TÜRK DÜNYASINA MÜJDELEMEK İSTİYORUM"

Sayın Aliyev'i dikkatle dinledim belki de harekat başladığı günden bugüne ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Genelde bu tür değerlendirmeler harekatın artık belli bir noktaya geldiği yani işin bittiği süreçte yapılır. Azerbaycan'ın verdiği mücadele bitmedi. Daha işgal altında bulunan topraklarımız var bunları da alacağız, sonuna kadar ilerleyeceğiz dedi. Bu anlamda bakıldığında çok büyük bir kısmının geçildiğini artık çok az bir süre kaldığını büyük müjdenin verilmesi için çok az bir süre kaldığını ben buradan müjdelemek isterim bütün Türk dünyasına.

KARABAĞ'IN KALBİ

Şuşa'yı ben stratejik açıdan daha çok psikolojik olarak bir önem arz ederim. Şuşa Karabağ'ın tam kalbi hem siyasi hem kültürel olarak önemli bir şehir.

Son dakika: Karabağın kalbi Şuşa kenti işgalden kurtarıldı! Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla sevindi SON DAKİKA: KARABAĞ'IN KALBİ ŞUŞA KENTİ İŞGALDEN KURTARILDI! AZERBAYCANLI VATANDAŞLAR A HABER CANLI YAYININDA GÖZYAŞLARIYLA SEVİNDİ
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV DUYURDU: ŞUŞA ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTULDU

Şuşa sevinci canlı yayınında
Şuşa sevinci canlı yayınında
Şuşa neden kritik önemde?
Şuşa neden kritik önemde?
Azerbaycan'da Şuşa sevinci!
Azerbaycan'da Şuşa sevinci!
Gardaş'ın Şuşa sevinci
Gardaş'ın Şuşa sevinci
Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı...
Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı! Ermeniler böyle kaçtı...
Definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı!
Definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı!
Cephe hattında neler oluyor?
Cephe hattında neler oluyor?
Kum fırtınası böyle vurdu
Kum fırtınası böyle vurdu
Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama...
Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama...
Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?
Biden'ın başkanlığında Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?
Uzman isimden canlı yayında flaş F-35 iddiası
Uzman isimden canlı yayında flaş F-35 iddiası
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
Daha Fazla Video Göster