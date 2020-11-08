Son dakika haberi... Karabağ’ın kalbi Şuşa işgalden kurtarılarak Azerbaycan kontrolüne geçti. Peki Şuşa neden kritik önemde? Şuşa’nın kurtarılmasının ardından bölgede neler olacak?Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karabağ'ın kalbi Şuşa işgalden kurtarılarak Azerbaycan kontrolüne geçti. Peki Şuşa neden kritik önemde? Şuşa'nın kurtarılmasının ardından bölgede neler olacak?Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GÖZ YAŞARTAN TABLOLAR

30 yılı aşkın bir süredir işgal altında bulunan toprağın artık gerçek sahibine teslim edildiği tarihi bir süreçten geçiyoruz. Büyük bir gurur ve keyifle seyrettik. Gerçekten göz yaşartan tablolar.

"TÜRK DÜNYASINA MÜJDELEMEK İSTİYORUM"

Sayın Aliyev'i dikkatle dinledim belki de harekat başladığı günden bugüne ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Genelde bu tür değerlendirmeler harekatın artık belli bir noktaya geldiği yani işin bittiği süreçte yapılır. Azerbaycan'ın verdiği mücadele bitmedi. Daha işgal altında bulunan topraklarımız var bunları da alacağız, sonuna kadar ilerleyeceğiz dedi. Bu anlamda bakıldığında çok büyük bir kısmının geçildiğini artık çok az bir süre kaldığını büyük müjdenin verilmesi için çok az bir süre kaldığını ben buradan müjdelemek isterim bütün Türk dünyasına.

KARABAĞ'IN KALBİ

Şuşa'yı ben stratejik açıdan daha çok psikolojik olarak bir önem arz ederim. Şuşa Karabağ'ın tam kalbi hem siyasi hem kültürel olarak önemli bir şehir.