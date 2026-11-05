Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi! Eşi ve İbrahim Ömer Gönül için adli kontrol istendi

İstanbul'da yaklaşık 2 aydır yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol talep edildi. Hakimliğin kararı beklenirken, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, telefon bağlantısıyla adliyedeki son gelişmeleri ve soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.