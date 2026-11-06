ABD'de ara seçimlerde Trump'a Kongre darbesi! Demokratların çoğunluğu İran savaşını nasıl etkileyecek?

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisinin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybettiği bildirildi. Seçim sonuçlarının ardından gözler Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senatodaki etkisine çevrildi. Peki, yeni siyasi dengeler Trump'ın İran politikasını ve savaşın seyrini nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'deki son gelişmeleri aktardı.