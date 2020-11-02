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Azerbaycan ordusu ilerliyor: Dağlık Karabağ'ın en kilit noktası olan Şuşa güneyden kuşatıldı

ordusu 'a darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. 'ın adeta kalbi olarak tanımlanan Şuşa şehrinin güneyi Azerbaycan ordusu tarafında kuşatıldı. Bölgedeki cepheleri terk eden Ermeni askerleri arkalarından çok sayıda mühimmat bırakarak kaçtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Azerbaycan ordusu ilerliyor: Dağlık Karabağ'ın en kilit noktası olan Şuşa güneyden kuşatıldı

ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

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ŞUŞA KUŞATILDI

Azerbaycan ordusunun, Şuşa sınırında olduğuna dair cepheden görüntüler geldi. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Şuşa şehrini güneyden kuşattığı görülüyor.

ŞUŞA'YI ELE GEÇİREN KARABAĞ'I KONTROL EDER

'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Şuşa'nın 5 km ötesinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Azerbaycan ordusunun karşısında duramayan Ermenistan askerleri cepheleri terk etmeye devam ediyor. Son olarak Zengilan bölgesindeki cepheleri terk eden Ermeniler arkalarında birçok silahı bıraktı. Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerinin bıraktığı silahları ele geçirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar 36'ncı gününü geride bıraktı. Çatışmaların ilk gününden bugüne kadar sahadaki etkisini sürdüren Azerbaycan ordusu yaklaşık 200 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurmayan Ermenistan askerleri cepheleri terk etmeye devam ediyor. Son olarak Zengilan bölgesindeki cephelerden çekilen Ermeni askerleri arkalarında birçok silahı da bıraktı. Azerbaycan askerleri tarafından çekilen videoda birçok silahın olduğu görüldü.

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ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan , bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan'a ait mühimmat yüklü askeri araçların imha edildiğini de bildirdi. Ermenistan ordusuna ait mühimmat depolarının da imha edilmesinin ardından Ermenistan askerlerinin sıkıntı yaşadığını belirterek, bu nedenle Ermenistan'ın tüm cephanesini çatışmanın en kuvvetli olduğu bölgede kullanmaya çalıştığını ifade etti.

İHA DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Azerbaycan'a ait bir İHA düşürüldüğü öne sürüldü.

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