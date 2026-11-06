CHP'de adaylık ve liderlik tartışması! Müslim Sarı'dan Özgür Özel çıkışı: "Fotoğraflarını indireceğiz"

Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müslim Sarı, CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı ve liderlik tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, Özgür Özel hakkında beklenen mahkeme kararının kesinleşmesi halinde fotoğraflarının genel merkezden indirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adaylığı, İBB ve TBB'deki gelişmeler ile erken seçim ihtimaline de değinen Sarı'nın açıklamaları siyasi gündemde tartışma yarattı.