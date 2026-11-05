Afyonkarahisar'daki katliamın şüphelisi yakalandı! Kanlı saldırının arkasında alacak-verecek meselesi mi var?

Afyonkarahisar'da farklı köylerde pompalı tüfekle düzenlenen saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de ağır yaralandı. Saldırıların şüphelisi, güvenlik güçlerinin takibi sonucu Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Katliamın arkasında biçerdöver pazarlığı, alacak-verecek anlaşmazlığı ve husumet bulunduğu iddiaları araştırılıyor. Peki, saldırılar neden gerçekleştirildi? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, olayın perde arkasına ilişkin son gelişmeleri aktardı.