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Italiano'dan mağlubiyet sonrası savunma isyanı! "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Italiano'dan mağlubiyet sonrası savunma isyanı! "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik"

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda alınan mağlubiyetin ardından konuşan Vincenzo Italiano, takımının savunma performansına sert eleştiriler yöneltti. İlk Avrupa yenilgilerini yaşadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, basit hatalar nedeniyle rakibe 3 gol hediye ettiklerini söyledi. Orkun Kökçü'nün oyuna girdikten sonra gol attığını hatırlatan teknik adam, sezon başındaki mücadeleci savunma anlayışına geri dönmeleri gerektiğini vurguladı.

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