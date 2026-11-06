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AK Parti'den dikkat çeken paylaşım! "Duruşumuz Belli" klibi yayımlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti'den dikkat çeken paylaşım! "Duruşumuz Belli" klibi yayımlandı

AK Parti, "Duruşumuz Belli" başlıklı yeni bir klip yayımladı. Partinin mesajını kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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