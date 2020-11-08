Son dakika: Abdullah Ağar Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını A Haber'de değerlendirdi: Dağlık Karabağ’ın kalbine girildi! Büyük bir ispat!
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Peki Şuşa'nın önemi ne? Cephe hattında bundan sonra hangi gelişmeler yaşanacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Buranın ele geçirilmesi son derece zordu. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan'ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor." dedi.
Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Peki Şuşa'nın önemi ne? Cephe hattında bundan sonra hangi gelişmeler yaşanacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BÜYÜK BİR ZAFERE İMZA ATTILAR
Bu büyük zaferden dolayı hem Azerbaycan hem Azerbaycan devletini hem de Azerbaycan milletini canı gönülden kutluyorum. Gerçekten de büyük bir zaferin altına imza attılar. Bu zafer sadece askeri bir zafer değil aynı zamanda siyasi bir zafer olması nedeniyle de büyük bir değer taşıyor.
SİYASİ ENTRİKALARLA KARŞIYA KALDI
Çünkü en başından beri yani 2. Karabağ Savaşı'nın başladığı ilk günden beri pek çok siyasi entrikayla karşı karşıya kaldı Azerbaycan devleti. Baskıyla karşı karşıya kaldı. Bunların merkezinin hepsinde Dağlık Karabağ'ın kalpgahı sayılan Şuşa, Hankendi, Hocavend ve Hocalı vardı.
BÜYÜK BİR İSPAT
Dağlık Karabağ'ın kalbine girildi. Bir reyon merkezi hem de başkent olarak tanımlanan yerin yaklaşık 10-15 km güneyinde kalan ve aslında orayı da koruyan, burası 1300 ile 1600 metre rakımı olan son derece yüksek etrafı yalçın kayalıklarla üç tarafı çevrili ancak kapılardan geçitlerden ve gediklerden girilebilen ve buralar da Ermenistan ordusu tarafından son derece güçlü bir şekilde tutulmuş muazzam kale gibi bir yer. Buranın ele geçirilmesi son derece zordu. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan'ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor. Aynı zamanda Azerbaycan ordusunun kudret ve kabiliyetini göstermesi açısından da son derece büyük bir ispat.