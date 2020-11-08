BÜYÜK BİR İSPAT

Dağlık Karabağ'ın kalbine girildi. Bir reyon merkezi hem de başkent olarak tanımlanan yerin yaklaşık 10-15 km güneyinde kalan ve aslında orayı da koruyan, burası 1300 ile 1600 metre rakımı olan son derece yüksek etrafı yalçın kayalıklarla üç tarafı çevrili ancak kapılardan geçitlerden ve gediklerden girilebilen ve buralar da Ermenistan ordusu tarafından son derece güçlü bir şekilde tutulmuş muazzam kale gibi bir yer. Buranın ele geçirilmesi son derece zordu. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan'ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor. Aynı zamanda Azerbaycan ordusunun kudret ve kabiliyetini göstermesi açısından da son derece büyük bir ispat.

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