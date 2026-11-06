ABD'deki ara seçimlerin ardından Tahran-Moskova hattında kritik temas! Muhsin Rızai, Putin ile görüştü

ABD'deki ara seçimlerin sonuçları yakından takip edilirken, İran ile Rusya arasında dikkat çeken bir diplomatik temas gerçekleştiği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak tanıtılan Muhsin Rızai'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldiği belirtildi. Peki, kritik görüşmede hangi konular ele alındı? Tahran-Moskova hattındaki temasların bölgesel gelişmelere etkisi ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.