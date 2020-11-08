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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Karabağ'ın kalbi Şuşa kenti işgalden kurtarıldı! Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla sevindi Son dakika: Karabağ'ın kalbi Şuşa kenti işgalden kurtarıldı! Azerbaycanlı vatandaşlar A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla sevindi Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycanlı vatandaşlar gelen haberi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Gence'den aktardı. Giriş Tarihi: 08.11.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 13:14
Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycanlı vatandaşlar gelen haberi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Gence'den aktardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesini verdi.
Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, mezara çelenk bıraktı. Burada Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, Aliyev saygı duruşunda bulundu. Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.