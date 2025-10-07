Sumud aktivisti 14 Türk Ürdün’de! Ne zaman Türkiye’ye gelecekler?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14'ünün bu sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini, buradan da hava yoluyla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.

