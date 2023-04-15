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SÖZ MİLLETİN-A Haber sokağın nabzını tuttu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.04.2023 14:14
Türkiye iyiden iyiye artık seçim atmosferine girmiş durumda. Anketler, sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlar hep seçim yarışına ilişkin. Bu süreçte sokağın nabzı da ayrı bir yer, aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi, ve mikrofonu vatandaşa uzattı.
A Haber sokağın nabzını tuttu
A Haber sokağın nabzını tuttu
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