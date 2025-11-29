AKM’de bilim gecesi: İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

PROGRAMA REKOR BAŞVURU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ne olan ilginin her geçen yıl arttığına vurgu yaptı. İlim Yayma Ödülleri ile Türkiye'nin bilim ve akademi alanında uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma geleceğini söyledi. Ödüllerin uluslararasılaşma yolundaki adımlarını "cesur ve isabetli" olarak nitelendirdi:

"Şunun altını özellikle çizmek durumundayım İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene üç ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı..

"NİÇİN BİZİM NOBEL'İMİZ OLMASIN?"

İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? O adımı biz de atarız. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum.

"ÖDÜL ALAN HOCALARIMIZ ÇALIŞMALARINI UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Ödül olan hocalarımız hem çalışmalarını İlim Yayma ailesinin destekleriyle uygulamaya dönüştürdü, hem de bilgi ve tecrübelerini gençlerimizle paylaşma imkanı buldu. Bunun için hocalarımız ve İlim Yayma camiamıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.