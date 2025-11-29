AKM’de bilim gecesi: İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

BİLAL ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AKADEMİK ÖDÜLÜ
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında "2019, 2021 ve 2023'te gerçekleştirdiğimiz ödül törenlerinde yüzlerce başvuru arasından çok değerli ilim insanlarımızı ödüllendirdik. Her bir başvuru, titizlikle yürütülen sekiz aşamalı bilimsel değerlendirme süreçlerinden geçti. Bugün rahatlıkla ifade edebiliyoruz ki: İlim Yayma Ödülleri hem miktar hem de sistematik olarak Türkiye'nin en büyük akademik ödülüdür; dünyanın da sayılı özgün akademik ödüllerinden biri haline gelmektedir." dedi.
"2027 İTİBARIYLA İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ'Nİ ULUSLARARASILAŞTIRIYORUZ."
Törende önemli bir müjde veren Bilal Erdoğan, "Bugün sizlerle yeni bir hedefimizi paylaşıyorum: 2027 itibarıyla İlim Yayma Ödülleri'ni uluslararasılaştırmayı planlıyoruz." dedi.
"GAZZE'DE ÇOCUKLAR SİVİLLER VE İLİM İNSANLARI HEDEF ALINIYOR"
Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Bilal Erdoğan, dünyanın önde gelen üniversitelerinin sessizliğini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Çocukların, sivillerin, ilim insanlarının, hatta kitapların hedef alındığı bu vahşet karşısında sözde özgürlükçü üniversiteler sessiz. Hakikati yazan akademik yayınlar susturuluyor, öğrencilere kelepçe vuruluyor. Soykırımın dahi konuşulamadığı yerde hangi bilimsel özgürlükten söz edilebilir?"
İlim Yayma Cemiyeti'nin gelecek yıl 75. yılına ulaşacağını hatırlatan Bilal Erdoğan, "Üç çeyrek asırdır ilim ve irfan hizmetlerini sürdüren Cemiyetimizi tebrik ediyor, bu davaya gönül veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.