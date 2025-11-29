Savunmada tarihi imza! Çelik Kubbe’ye 6,5 milyar dolarlık dev anlaşma!
Roketsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler kapsamında hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ile seri üretiminde kritik görevler üstlenecek. Anlaşmalar doğrultusunda Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe daha da güçlendirilecek; uzay sistemleri, tanksavar çözümleri ve çeşitli stratejik projelerin seri üretimi hayata geçirilecek.
