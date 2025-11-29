Savunmada tarihi imza! Çelik Kubbe’ye 6,5 milyar dolarlık dev anlaşma!

Bu alanda ülkenin ulaştığı en son noktayı simgeleyen Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetlerini ve seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan İkinci, şöyle konuştu:

"TAYFUN Silah Sistemi, yüksek vuruş hassasiyeti ve hipersonik süratleri sayesinde hava savunma sistemlerinin tehdidinden etkilenmeden hedefini imha edebiliyor. Aynı zamanda kısa sürede atışa hazır hale gelmesi, ateş gücünün süratle başka noktalara kaydırılabilmesi ve sağladığı lojistik kolaylıklarla birliklere önemli harekat esnekliği sunuyor. Küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek elektronik harp dayanımı ve düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde ise TAYFUN, gece-gündüz ve her hava koşulunda güvenle görev icra edebiliyor. TAYFUN, farklı görev gereksinimlerine yanıt verebilen çeşitlendirilmiş bir füze ailesidir. Bu kapsamda yeni varyantların geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."