Savunmada tarihi imza! Çelik Kubbe'ye 6,5 milyar dolarlık dev anlaşma!

Roketsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler kapsamında hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ile seri üretiminde kritik görevler üstlenecek. Anlaşmalar doğrultusunda Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe daha da güçlendirilecek; uzay sistemleri, tanksavar çözümleri ve çeşitli stratejik projelerin seri üretimi hayata geçirilecek.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 19:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:43
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve caydırıcılık anlamında "pençe" olarak da nitelendirilen milli füze ve silah sistemlerinin yetenekleri artıyor, seri üretimleri hızlanıyor.

Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi Roketsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler kapsamında hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve seri üretimine yönelik önemli sorumluluklar üstlenecek.

Sözleşmeler doğrultusunda Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe güçlendirilecek, uzay sistemleri, tanksavar sistemleri ve çeşitli stratejik sistemlere uzanan birçok projenin seri üretimi gerçekleştirilecek.

Balistik füzelerin sahada oyun değiştirici rolleriyle güçlü ve modern bir ordunun envanterinde olmazsa olmazlardan biri haline geldiğini vurgulayan İkinci, "Biz de bu alanda ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli şekilde karşılamak için yeni sistemler geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Bu alanda ülkenin ulaştığı en son noktayı simgeleyen Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetlerini ve seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan İkinci, şöyle konuştu:

"TAYFUN Silah Sistemi, yüksek vuruş hassasiyeti ve hipersonik süratleri sayesinde hava savunma sistemlerinin tehdidinden etkilenmeden hedefini imha edebiliyor. Aynı zamanda kısa sürede atışa hazır hale gelmesi, ateş gücünün süratle başka noktalara kaydırılabilmesi ve sağladığı lojistik kolaylıklarla birliklere önemli harekat esnekliği sunuyor. Küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek elektronik harp dayanımı ve düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde ise TAYFUN, gece-gündüz ve her hava koşulunda güvenle görev icra edebiliyor. TAYFUN, farklı görev gereksinimlerine yanıt verebilen çeşitlendirilmiş bir füze ailesidir. Bu kapsamda yeni varyantların geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

