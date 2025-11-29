Mannheım Belediyesi’nden A Haber’e teşekkür

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya’da en çok Türk’ün yaşadığı şehirlerden biri olan Mannheim’daki, “Küçük İstanbul” olarak bilinen ünlü Türk Çarşısı’na gitti. Şehrin kalbindeki meydanda bulunan çarşıyı adım adım gezen Yılmaz’ın haberi, hem yurt dışında yaşayan Türklerden hem de Mannheim Belediye Başkanı tarafından büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı ve şehrin tanıtım sorumlusu, teşekkürlerini A Haber mikrofonunda iletti. Türk işletmeciler de A Haber’e teşekkür etti.

