Papa Balat’ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Giriş: 29.11.2025 18:18
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. Türkiye'ye gelişinin 3. gününüde Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa 14. Leo, patrikhanede Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Papa 14. Leo'nun patrikhaneden çıkışı sırasında çan sesleri duyuldu. Papa 14. Leo'nun konvoyu, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Volkswagen Arena'ya doğru yola çıktı.
