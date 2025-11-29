Papa 14. Leo, Volkswagen Arena’da ayine katıldı

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrıldı. Papa 14. Leo, Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'da halka açık yapılan ayine katıldı. Papa 14. Leo ayinde vaaz da verdi. Papa ayinin ardından buradan ayrıldı.

