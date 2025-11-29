29 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail Gazze’de toplu kıyım yaptı!

Giriş: 29.11.2025 21:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri programında Gazze’deki yıkıma dikkat çekti. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende konuşan Başkan Erdoğan, “Gazze’deki okulların yüzde 80’i İsrail bombalarının hedefi oldu… Burada kasıtlı ve planlı bir toplu kıyım politikası uygulanmıştır. Bunu görmezden gelmek, açık söylüyorum, toplu-kıyıma ortak olmaktır” dedi. Ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “HAMAS’ın provokasyonlara rağmen sabırlı yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
