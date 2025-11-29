29 Kasım 2025, Cumartesi
Özgür Özel'e Silivri eleştirisi! CHP'li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, yolsuzluk soruşturmaları ve parti yönetimiyle yaşanan ihtilaflara ilişkin Takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. “Şaibeli isimler geçici olarak ihraç edilmeli” diyen Çakır, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nu sık sık ziyaret etmesine tepki göstererek “Hırsızın partisi olmaz” ifadelerini kullandı.