29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel'e Silivri eleştirisi! CHP'li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
Özgür Özel’e Silivri eleştirisi! CHP’li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!

Özgür Özel'e Silivri eleştirisi! CHP'li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 19:11
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, yolsuzluk soruşturmaları ve parti yönetimiyle yaşanan ihtilaflara ilişkin Takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. “Şaibeli isimler geçici olarak ihraç edilmeli” diyen Çakır, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nu sık sık ziyaret etmesine tepki göstererek “Hırsızın partisi olmaz” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’e Silivri eleştirisi! CHP’li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
Papa 14. Leo, Volkswagen Arena’da ayine katıldı
Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da ayine katıldı
AK Parti heyetinden Ayasofya’da restorasyon incelemesi
AK Parti heyetinden Ayasofya’da restorasyon incelemesi
Mannheım Belediyesi’nden A Haber’e teşekkür
Mannheım Belediyesi'nden A Haber'e teşekkür
CHP’li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
CHP'li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
Papa 14. Leo Volkswagen Arena’da yapılacak ayine geldi
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yapılacak ayine geldi
Papa Balat’ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Papa Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Karadeniz’de gemiler böyle vuruldu
Karadeniz'de gemiler böyle vuruldu
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi
Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı
Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı
Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
Daha Fazla Video Göster