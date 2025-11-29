29 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Niçin bizim bir 'Nobel'imiz olmasın?

Giriş: 29.11.2025 21:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri programında önemli mesajlar verdi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende konuşan Başkan Erdoğan, “İlim Yayma Ödüllerine yönelik teveccüh her yıl katlanarak artıyor… Neden bizim bir Nobel’imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız” dedi. Ödüllerin uluslararası boyut kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “Hayata uyarlanmayan bilginin netice vermediği hakikattir” ifadelerini kullandı.
