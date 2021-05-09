Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı | Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ege Denizi'nde son bir hafta içerisinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen ve 3 lastik bot içinde ölüme terk edilen 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından geri püskürtülme anları ve kaçakların kurtarılma anlarına ait yeni görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Ege Denizi'nde son bir haftada Yunanistan tarafından geri itilen 102 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir Ayvalık'ta son bir haftada Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen ve 3 lastik bot içinde ölüme terk edilen toplam 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin kurtarılma anlarına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, göçmenlerin bulunduğu lastik botun üzerine giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından geri püskürtülme anları ve kaçakların kurtarılma anları yer aldı.