Başkan Erdoğan’ın Gazze yardımları ödüle layık görüldü

Giriş: 27.11.2025 09:21
Cumhurbaşkanlığı külliyesi çok önemli bir törene ev sahipliği yaptı. Aziz Sancar Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan' da Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok özel bir ödüle layık görüldü. Türkiye'nin Gazze'ye yardımları dolayısıyla, 'Örnek Teşkil Eden İnsanlık ve Liderlik' ödülüydü bu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Henri Kluge tarafından, Başkan Erdoğan'a bizzat takdim edildi. Törene ise başkan Erdoğan'ın, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalan ülkelere yönelik sözleri damga vurdu.
