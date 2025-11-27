Viral Galeri Viral Liste 2026 Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Vergi, harç ve ceza ücretleri ne kadar olacak?

2026'da vergi ve harçlara uygulanacak artış oranı resmen açıklandı. Pasaport ücretleri, IMEI kayıt bedeli, yurt dışı çıkış harcı ve binek otomobil giderleri başta olmak üzere birçok kalemde yeni yıl itibarıyla kapsamlı bir güncelleme yapılacak. Peki hangi ödeme ne kadar artacak? İşte 2026 için kalem kalem artacak tutarlar...

2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vergi, ceza ve harçlarda yüzde 25,49 oranında artış yapılacak. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Yeni oran, pasaport harcından IMEI kayıt ücretine, kira gelirlerindeki istisna tutarından çalışanlara sağlanan ulaşım desteğine kadar çok sayıda kalemde doğrudan etkili olacak. Peki vergi, harç ve ceza ücretleri ne kadar olacak?

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI (YDO) NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında her yıl Ekim ayında açıklanan Yİ-ÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre otomatik olarak hesaplanan bir güncelleme oranıdır. Devletin tahsil ettiği vergi, harç ve idari para cezalarının enflasyon karşısında değerini muhafaza etmesini sağlayan bu oran, mali yükümlülüklerin yıldan yıla güncel ekonomik koşullara uyarlanması amacıyla uygulanır.

2026 YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Yeniden Değerleme Oranı'nın uygulanmasıyla birlikte vergi, harç ve ceza tutarlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım destekleri, kira vergisi istisnası, temettü geliri için beyan sınırı, 5 yıl dolmadan satılan gayrimenkullerden alınan vergi, fatura ve amortisman limitleri, binek araç giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi pek çok başlıkta rakamlar güncellenecek. Bu kapsamlı değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bakan Şimşek: "İstisna tutarları yeniden değerleme oranında artırılacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

AA haberine göre, yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini hatırlatan Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak."

HANGİ KALEM NE KADAR ARTACAK?

Yemek Kartı Ücretleri

Yemek kartı ödemeleri halihazırda en düşük 240 TL + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranının %25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte, 2026 yılında günlük yemek ücreti istisnasının KDV hariç 301,17 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

2026 Yılında Geçerli Olacak Bazı Vergi ve Harçlar

Kalem Mevcut (TL) Yeni Tutar (TL)
A, A1, A2 ehliyet harcı 1883,1 2363,1
B ehliyet harcı 5678,6 7126,1
Ehliyet yenileme 15 18,8
Yeni ehliyetleri yenileme 340 426,7
Değerli kâğıt bedeli 1420 1782,0
Pasaport harcı 6 aylık 2359,4 2960,8
Pasaport harcı 1 yıllık 3449,4 4328,7
Pasaport harcı 2 yıllık 5631,4 7066,8
Pasaport harcı 3 yıllık 8000 10039,2
Pasaport harcı 3+ yıllık 11274 14147,7
Pasaport defter değeri 1135 1424,3
Yurt dışı çıkış harcı 1000 1254,9
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı 185 232,2
Kimlik kartı kayıp bedeli 185 232,2
IMEI kayıt ücreti 45614 57241,0
