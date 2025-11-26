26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu: Bölgemizde teröre yer yok
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Bölgemizde teröre yer yok

MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu: Bölgemizde teröre yer yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 19:17
Güncelleme:26.11.2025 19:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.27’de başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır." denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.-
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Bölgemizde teröre yer yok
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu
MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu
Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı
"Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı"
11. Yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak
11. Yargı paketi yarın Meclis'e sunulacak
X’teki gerçek adresler açığa çıktı!
X'teki gerçek adresler açığa çıktı!
Yüksek para transferine beyan zorunluluğu
Yüksek para transferine beyan zorunluluğu
CHP’li Başarır’dan çakarlı araç skandalı!
CHP'li Başarır’dan çakarlı araç skandalı!
Korkutan görüntü! 25 ton bozuk tavuk eti...
Korkutan görüntü! 25 ton bozuk tavuk eti...
23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz
"23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz"
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Rehine krizi son buldu!
Rehine krizi son buldu!
Küresel sağlık hizmeti veren ülke olduk
"Küresel sağlık hizmeti veren ülke olduk"
Daha Fazla Video Göster