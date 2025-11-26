MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu: Bölgemizde teröre yer yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.27’de başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır." denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.-

