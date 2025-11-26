Yüksek para transferine beyan zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kayıt dışı parayı önlemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Buna göre, yüksek tutarlı tüm para transferleri ve nakit işlemler için artık beyan zorunluluğu getiriliyor. Kritik düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih de netleşti. Detaylar A Haber muhabiri Esra Akyürek’ten geldi.

