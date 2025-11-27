Mardin’deki vahşette komşu tutuklandı! Kaya ailesini kim öldürdü?
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kaya ailesinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tabanca ile birlikte yakalandı. İşlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli, 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.
