Viral Galeri Viral Tıkla Mardin’deki vahşette komşu tutuklandı! Kaya ailesini kim öldürdü?

Mardin’deki vahşette komşu tutuklandı! Kaya ailesini kim öldürdü?

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kaya ailesinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tabanca ile birlikte yakalandı. İşlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli, 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:13
Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

