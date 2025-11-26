26 Kasım 2025, Çarşamba
Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin A Haber'de açıkladı
Okullarda ara tatil tartışması sürüyor. Veliler endişeli, öğrenciler ise adaptasyon güçlüğü yaşıyor. Yeni bir düzenleme geliyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programında soruları yanıtladı.