Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin A Haber’de açıkladı

Okullarda ara tatil tartışması sürüyor. Veliler endişeli, öğrenciler ise adaptasyon güçlüğü yaşıyor. Yeni bir düzenleme geliyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programında soruları yanıtladı.