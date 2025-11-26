X’teki gerçek adresler açığa çıktı! Toplumun sinir uçlarına kimler basıyor?

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon kişinin aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu X, çarpıcı bir yeniliğe imza attı. Amerikan teknoloji ikonu Elon Musk’ın sahibi olduğu platform, artık hesapların ilk hangi ülkede açıldığı ve son olarak nereden bağlandığı bilgilerini gösteriyor. Bu sayede Türkiye aleyhinde algı oluşturma ve kışkırtma girişimlerinde bulunan birçok hesabın aslında yurtdışından yönetildiği tespit edilebiliyor. Detaylar analiz haberimizde…

