26 Kasım 2025, Çarşamba

Fatih'teki böcek ailesi faciasında adli tıp kararı: Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı
Fatih’teki böcek ailesi faciasında adli tıp kararı: Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı

Fatih’teki böcek ailesi faciasında adli tıp kararı: Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 19:04
İstanbul Fatih’te Almanya’dan gelen Böcek ailesinin anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği, baba Servet Böcek’in yoğun bakımda olduğu facianın nedeni Adli Tıp raporuyla netleşti. Ölümün gıda zehirlenmesi değil, otelde yasa dışı uygulanan böcek ilacı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Havlu, maske ve oda sürüntülerinde fosfin gazı izlerine rastlandı. Soruşturma artık otel yönetimi ve yetkisiz ilaçlama yapan şirket üzerinde yoğunlaşacak. Gıda işletmeleri soruşturmanın merkezinden çıkarılırken, yasa dışı ilaçlamayı yapan kişiler için yargı süreci devam edecek. Rapor, bilinçli ihmal sonucu yaşanan facianın “cinayet” boyutunu ortaya koydu.
