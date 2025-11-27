ABD’nin barış planında Rus parmağı! Trump yönetimi Zelenskiy’e ihanet mi etti?

"RUS ETKİSİ" ŞÜPHESİ WASHINGTON'DA TIRMANIYOR

Belgenin iletilmesinin ardından Rubio'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptığı biliniyor. Kaynaklar, görüşmede non-paper'ın gündeme geldiğini belirtti.

Rubio ise bu hafta Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ayrıntıya girmeden, "Birçok non-paper aldım" demekle yetindi.

Geçtiğimiz hafta Axios'un planı duyurmasının ardından Washington'da ve Kongre'de şüpheler büyüdü. Birçok Amerikalı yetkili ve milletvekili, planın ciddi bir barış teklifinden çok, Rusya'nın talepler listesini andırdığını düşünüyor.

Buna rağmen ABD, Ukrayna üzerinde baskı kurarak, planı imzalamaması hâlinde askerî desteğin azaltılabileceğini bildirdi.