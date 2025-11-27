27 Kasım 2025, Perşembe

Bahçeli'den sürpriz fotoğraf! Türkmen alevilerinin mahalli kıyafetini giydi

Giriş: 27.11.2025 10:01
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek ile bir araya geldi. Görüşmede alevi toplumunun sorunları ve Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Özzeybek, Bahçeli'ye Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetini hediye etti. Bahçeli kıyafetleri giyip Özzeyrek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
