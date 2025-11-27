Bahçeli’den sürpriz fotoğraf! Türkmen alevilerinin mahalli kıyafetini giydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek ile bir araya geldi. Görüşmede alevi toplumunun sorunları ve Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Özzeybek, Bahçeli'ye Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetini hediye etti. Bahçeli kıyafetleri giyip Özzeyrek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

