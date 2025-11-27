Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?

Ayrıca sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka da ekibe eşlik edemeyecek. Takımın orta sahasındaki önemli isimlerden Celil Yüksel ise PFDK tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle kafilede yer almıyor. Bu eksikler, deplasmandaki zorlu mücadele öncesinde teknik ekibin planlamasını bir hayli etkiliyor.