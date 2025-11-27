Viral Galeri Viral Liste Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde rüzgârı arkasına alan Samsunspor, 4. hafta maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak. Grupta çıktığı üç karşılaşmayı da kazanarak zirveye yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandan da galibiyetle dönüp yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Breidablik–Samsunspor mücadelesinin tarihini, saatini ve ekranlara hangi kanalla geleceğini merak ediyor.

Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında gözler İrlanda deplasmanındaki kritik Breidablik–Samsunspor karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı-beyazlı ekip, zorlu mücadeleye yedi önemli oyuncusundan yoksun çıkacak olsa da sahaya namağlup serisini koruma hedefiyle çıkıyor. Grupta topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, deplasmandan üç puanla dönerek avantajını sürdürmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşmiş durumda.

BREIDABLIK–SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak. Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER

Kırmızı-beyazlılar, kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'dan bu maçta yararlanamayacak. İki oyuncu, statü gereği karşılaşmada forma giyemiyor.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka da ekibe eşlik edemeyecek. Takımın orta sahasındaki önemli isimlerden Celil Yüksel ise PFDK tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle kafilede yer almıyor. Bu eksikler, deplasmandaki zorlu mücadele öncesinde teknik ekibin planlamasını bir hayli etkiliyor.

LİDERLİK HEDEFİNE DEVAM

Samsunspor'un Avrupa yolculuğu bu sezon oldukça hareketli başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçta 2-1 yenilmiş, rövanşta ise 0-0'lık sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Bunun ardından takım, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

