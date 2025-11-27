Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde rüzgârı arkasına alan Samsunspor, 4. hafta maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak. Grupta çıktığı üç karşılaşmayı da kazanarak zirveye yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, deplasmandan da galibiyetle dönüp yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Breidablik–Samsunspor mücadelesinin tarihini, saatini ve ekranlara hangi kanalla geleceğini merak ediyor.
