CHP’li Ali Mahir Başarır’dan çakarlı araç skandalı! Sabıkalı iş insanı Mehmet Hazım Giray’a tahsis etti

İstanbul'da yapılan denetimlerde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait milletvekili aracı, iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı ortaya çıktı. Olayın patlak vermesinin ardından açıklama yapan Başarır, "Meclis'in bana verdiği plakayı arkadaşıma vermişim, bunlar haber mi?" dedi. İş insanı Mehmet Hazım Giray'ın adının ise bazı soruşturmalarda geçtiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN