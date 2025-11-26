26 Kasım 2025, Çarşamba
CHP’li Ali Mahir Başarır’dan çakarlı araç skandalı! Sabıkalı iş insanı Mehmet Hazım Giray'a tahsis etti
İstanbul'da yapılan denetimlerde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait milletvekili aracı, iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı ortaya çıktı. Olayın patlak vermesinin ardından açıklama yapan Başarır, "Meclis'in bana verdiği plakayı arkadaşıma vermişim, bunlar haber mi?" dedi. İş insanı Mehmet Hazım Giray'ın adının ise bazı soruşturmalarda geçtiği öğrenildi.