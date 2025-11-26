26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’li Ali Mahir Başarır’dan çakarlı araç skandalı! Sabıkalı iş insanı Mehmet Hazım Giray'a tahsis etti
CHP’li Ali Mahir Başarır’dan çakarlı araç skandalı! Sabıkalı iş insanı Mehmet Hazım Giray’a tahsis etti

CHP’li Ali Mahir Başarır’dan çakarlı araç skandalı! Sabıkalı iş insanı Mehmet Hazım Giray'a tahsis etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 16:34
İstanbul'da yapılan denetimlerde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait milletvekili aracı, iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı ortaya çıktı. Olayın patlak vermesinin ardından açıklama yapan Başarır, "Meclis'in bana verdiği plakayı arkadaşıma vermişim, bunlar haber mi?" dedi. İş insanı Mehmet Hazım Giray'ın adının ise bazı soruşturmalarda geçtiği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Ali Mahir Başarır’dan çakarlı araç skandalı! Sabıkalı iş insanı Mehmet Hazım Giray’a tahsis etti
Yüksek para transferine beyan zorunluluğu
Yüksek para transferine beyan zorunluluğu
CHP’li Başarır’dan çakarlı araç skandalı!
CHP'li Başarır’dan çakarlı araç skandalı!
Korkutan görüntü! 25 ton bozuk tavuk eti...
Korkutan görüntü! 25 ton bozuk tavuk eti...
23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz
"23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz"
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Rehine krizi son buldu!
Rehine krizi son buldu!
Küresel sağlık hizmeti veren ülke olduk
"Küresel sağlık hizmeti veren ülke olduk"
Sağlıkta ’millileşme’ uyarısı!
Sağlıkta 'millileşme' uyarısı!
Sağlıkta büyük bir devrime imza attık
"Sağlıkta büyük bir devrime imza attık"
Hastanelerin bombalanmasına göz yumdular
"Hastanelerin bombalanmasına göz yumdular"
Kapitalist sisteme tıp eleştirisi
Kapitalist sisteme tıp eleştirisi
Daha Fazla Video Göster