27 Kasım 2025, Perşembe
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir döneme girilirken, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma meselesiyle birlikte İmralı'dan SDG'ye bir çağrı gelir mi? sorusu gündeme geldi. Konu A Haber canlı yayınına katılan uzman isimlerce de değerlendirilirken, Suriye'de İsrail'in ihlallerine değinerek 3 yapı üzerinden yeni oyununa dikkat çekti.