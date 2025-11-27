27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!

İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 03:58
Güncelleme:27.11.2025 03:58
Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir döneme girilirken, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma meselesiyle birlikte İmralı'dan SDG'ye bir çağrı gelir mi? sorusu gündeme geldi. Konu A Haber canlı yayınına katılan uzman isimlerce de değerlendirilirken, Suriye'de İsrail'in ihlallerine değinerek 3 yapı üzerinden yeni oyununa dikkat çekti.
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin A Haber’de açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin A Haber'de açıkladı
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu
MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu
Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı
"Ölüm nedeni gıda değil, böcek ilacı"
11. Yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak
11. Yargı paketi yarın Meclis'e sunulacak
X’teki gerçek adresler açığa çıktı!
X'teki gerçek adresler açığa çıktı!
Yüksek para transferine beyan zorunluluğu
Yüksek para transferine beyan zorunluluğu
CHP’li Başarır’dan çakarlı araç skandalı!
CHP'li Başarır’dan çakarlı araç skandalı!
Korkutan görüntü! 25 ton bozuk tavuk eti...
Korkutan görüntü! 25 ton bozuk tavuk eti...
23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz
"23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz"
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Daha Fazla Video Göster