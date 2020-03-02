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02.03.2020

Yunanistan sınırına göçmen akını! Rakam her dakika artıyor

İdlib’de 34 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası sınır kapıları açılmış ve mültecilerin Avrupa’ya geçişinin durdurulmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından göçmenler ve mülteciler sınıra akın etmeye başladı. Sınırdan geçenlerin sayısı 100 bini aştı. A Haber’de İpsala Sınır Kapısı’nda yaşananları anbean aktardı.

Avrupa ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. İpsala Sınır Kapısı önündeki yoğunluk her geçen saat artarken, göçmenler gece soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

HER GEÇEN SAAT ARTIYOR

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

SOĞUĞA KARŞI MÜCADELE

Yunanistan'a geçme umutlarını sürdüren göçmenler, soğuktan korunmak için yoğun çaba sarf ediyor. Aileler bebeklerini ve çocuklarını yorgan ve kıyafetlere sararak soğuktan korumaya çalıştı.

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