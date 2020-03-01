Avrupa mülteci akınına dur diyemiyor! Böyle geçtiler

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci sınır kapılarının dışındaki başka noktalardan da şansını deniyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin arasında başarılı olabilenlerin sayısı oldukça fazla. Avrupa başkentlerinde durdurulamayan mülteci akını karşısında büyük endişe hakimken, kısa süre içerisinde Avrupa'nın birçok başkentinde binlerce mülteci olacağı öngörülüyor. İşte mültecilerin sınırdan geçtiği o anlar...

Yunanistan'ın sert müdahalelerine rağmen Avrupa'ya yönelik mülteci akını durmuyor. Görüntülerde mültecilerin sınırı rahatlıkla geçtiği görülüyor.

KISA SÜRE İÇİNDE BİNLERCE MÜLTECİ AVRUPA'DA OLABİLİR

Sınır kapılarında sert müdahaleyle karşılaşan mülteciler muhtelif yerlere yöneliyor ve Avrupa'ya yoğun bir şekilde giriş yapıyor. Bu durum Avrupa başkentlerinde büyük korkuyu beraberinde getiriyor.

HİÇBİR ŞEY ENGEL OLAMIYOR

Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri ne Yunan polisi ne de şartlar durduramıyor. Dikenli tellerden atlayan mülteciler hızla Avrupa başkentlerine doğru yola çıkıyor.

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TÜRKİYE'DEN AYRILAN MÜLTECİ SAYISI 100 BİNİ BULDU!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577'' dedi. Türkiye'den ayrılıp Avrupa'ya gidecek olan mülteci sayısı hızla artıyor. Bu sayının kısa zamanda çok daha fazla artacağı öngörülüyor.